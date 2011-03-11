Чим небезпечні продукти в картонних коробках?

Картонні упаковки, в яких продаються пластівці, представляють небезпеку для здоров`я людини, з`ясували швейцарські учені під керівництвом доктора Коні. Як виявилось, використання у виробництві старого паперу для отримання переробленого картону і мінеральних олій у фарбі здатне привести до забруднення продуктів харчування.

При цьому більше половини картону в Європі – продукт повторної переробки. А аналіз виявив перевищення норми вмісту мінеральних олій в упакованих продуктах харчування більш ніж в 100 разів. Учені констатують: випаровування олій можна знайти навіть усередині пластикової упаковки пластівців.

Тим часом, швейцарські учені нагадують: мінеральні олії пов`язані з розвитком запалення внутрішніх органів і раку.

newsland.ru