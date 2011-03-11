Красиві лікті за 15 хвилин
11:12, 11 березня 2011Зарубіжні новини
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Якщо шкіра огрубла
Якщо шкіра на ліктьових суглобах огрубла і стала шорсткою, то існує декілька методів, які відновлять її лише за одну процедуру.
Дуже ефективним в боротьбі з даною проблемою є наступний рецепт. На шкіру ліктьових суглобів, що огрубла, нанести цибульну кашку і зафіксувати лейкопластирем. Через 20 хвилин зняти розм`якшену шкіру пемзою, змити теплою водою і змастити оливковою або соняшниковою олією чи вершковим маслом.
Жорстку шкіру на ліктях пом`якшує протирання лимонним соком, змішаним навпіл з рослинною олією. Також можна скористатися наступним способом. Шкіру ліктьових суглобів, що огрубла, протерти розрізаним лимоном, після чого рясно змастити кремом. Шкіра стане світлою і м`якою.
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