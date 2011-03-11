Вчені довели, що щасливі люди не хворіють і живуть довше

Що щасливіша людина - то у нього більше шансів дожити до глибокої старості, стверджують американські вчені. Дослідження на основі 160 наукових праць виявило істотну зв`язок між позитивним поглядом на життя, здоров`ям і довголіттям.

Щасливі люди не тільки менше хворіють, але і довше живуть. При цьому, зв`язок між щастям і довголіттям виявився сильнішим, ніж асоціація між ожирінням і підвищеним ризиком передчасної смерті.

«Ми були шоковані, коли зрозуміли, наскільки однозначні наявні в нас дані. Велика частина досліджень вказує на те, що щастя позитивно впливає на здоров`я і довголіття », - розповідають автори дослідження, психологи з університету Іллінойсу.

Всього в огляді було задіяно 150 різних робіт на цю тему. У ході однієї з них, наприклад, вчені спостерігали за 5000 особами протягом понад 40 років, і зробили висновок, що песимісти помирали у ранньому віці. Лабораторні дослідження підтвердили, що оптимізм знижує рівень гормонів стресу і покращує роботу імунної системи. Тварини, які живуть в стресових умовах, наприклад, в переповнених клітках, мають значно слабший імунітет, більш уразливі до захворювань серцево-судинної системи, а гинуть раніше, ніж їхні співплемінники, що живуть у сприятливих умовах.

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