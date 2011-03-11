Через загрозу цунамі на Курилах почалася евакуація

На Курильських островах у зв`язку з попередженням про цунамі пройшла евакуація місцевих жителів.

З прибережних районів вивезено більше 11 тисяч людей. Це в основному мешканці трьох селищ - Південно-Курильська, Малокурильского і Крабозаводського.

Раніше МНС Росії опублікувало попередження про небезпеку виникнення цунамі на Сахаліні і на Курилах. За останніми даними, в Південно-Курильському, Курильському і Північно-Курильському районах очікуються хвилі заввишки до трьох метрів.

У свою чергу в приморському гідрометцентрі запевнили, що материковій частині Далекого Сходу цунамі не загрожує.

Нагадаємо, вранці 11 березня, в 130 кілометрах від узбережжя японської префектури Міягі стався землетрус. Його магнітуда склала 8,9. Незабаром на північний схід країни обрушилося 10-метрове цунамі. У Токіо та префектурі Міягі багато постраждалих, але їхня точна кількість не називається.

Влада попередила про небезпеку наступних підземних поштовхів. Відразу ж після землетрусу в Токіо припинив діяти мобільний зв`язок - мабуть, через перевантаженість серверів.

tsn.ua