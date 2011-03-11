Як лікувати синяки і удари

Найкращий засіб при ударах - холод. Холодний компрес (краще всього пакет з льодом) звужує кровоносні судини і зменшує набряк, а отже, і утворення синяка, або гематоми. Прикладати компрес можна протягом доби, міняючи його кожні 15 хвилин. Не намагайтеся зігріти хворе місце після зняття холоду. Це різко підсилить біль.

Але одним з кращих засобів для розсмоктування синяків вважаються квітки коров`яку. Зі свіжих квіток видаляють тичинки, покриті жорсткими волосками, потім квітки змочують водою (в крайньому випадку їх можна облизати) і кладуть внутрішньою стороною на удар. Висохлі квітки замінюють свіжими.

Можна робити припарки і теплі ванни з листя багульника. Вони не тільки прискорюють розсмоктування синяка, але і мають знеболюючу дію.

З аптечних засобів при ударах використовують гомеопатичні мазі арніки, календули, багульника, лаванди (ними змащують шкіру кожні 15-20 хвилин), а також мазі "Троксевазин", "Рятувальник" і будь-які інші протизапальні. Добре мати для цих цілей настоянку календули, свинцеву примочку, ефірну олію лаванди.

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