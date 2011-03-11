У світі - 218 мільйонів безпритульних дітей

У 2010 році у світі налічувалося 218 мільйонів безпритульних дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, такі дані були оприлюдненні 16-ї сесії Ради Організації Об’єднаних Націй з прав людини, що проходить у Женеві. Н.КАРПАЧОВА взяла участь у роботі спеціального засідання сесії з проблем дітей, які живуть і працюють на вулиці.

Відкриваючи форум, Верховний комісар ООН з прав людини Наванетхем ПІЛЛЕЙ зазначила, що в світі налічується понад 100 мільйонів бездоглядних дітей. Ці діти особливо уразливі, бо вулиця для них є єдиним середовищем, де вони позбавлені всіх базових прав людини.

На форумі були оприлюдненні дані, згідно з якими у 2010 році у світі налічувалося 218 мільйонів дітей, які працюють і живуть на вулиці; 29 тисяч дітей щодня вмирають від голоду і виліковних хвороб; щорічно вмирають 11 мільйонів дітей, причому 4 мільйони – упродовж першого місяця життя.

Виступаючи на засіданні Ради ООН з прав людини, Омбудсман України Н.КАРПАЧОВА представила свою спеціальну доповідь «Стан дотримання і захисту прав дитини в Україні», присвячений 20-річчю ратифікації Україною Конвенції з прав дитини. В основу цієї доповіді покладений комплексний моніторинг, а також аналіз звернень самих дітей до Омбудсмана України, що дозволяє враховувати їхню думку.