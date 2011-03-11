Маска з куркуми поверне обличчю красу і здоров'я

Цей рецепт маски для обличчя став класичним для східних жінок, які бережуть свою молодість і красу.

Куркуму (корінь рослини родини імбирних, що багатий на ефірні олії) у подрібненому вигляді можна додавати до косметичних масок - корінь куркуми має антибактеріальну та очищувальну дію. Чудово очищує обличчя, і робить легкий ліфтинг.

Маски бажано робити курсом - 10 масок, 2 рази на тиждень. Для цього потрібно чайну ложку куркуми змішати з медом - 1:1.

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