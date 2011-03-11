Чоловіки з низькими голосами схильні до зради

Чоловіки з низькими, глибокими голосами користуються великим успіхом у жінок, однак саме такі представники сильної статі більш схильні до зради, повідомляється в дослідженні канадських вчених, опублікованому в журналі Evolutionary Psychology.

Дослідники з університету Макмастера в Канаді встановили зв`язок між висотою голосу людини і її сприйняттям невірності, а також те, як ми вибираємо партнера.

У дослідженні взяли участь кілька добровольців, що слухали різні записи чоловічих і жіночих голосів, котрі відрізнялися висотою. Потім учасники говорили, людина з яким тембром голосу, найбільш імовірно, здатна зрадити свого партнера.

"Ми з`ясували, що з точки зору сексуальної стратегії, чоловіки і жінки можуть використовувати висоту голосу як попереджувальний сигнал про майбутню зраду”, - сказав провідний автор наукової роботи Джилліан О`Коннор.

Дослідники зробили висновок, що, чим більш привабливий голос — низький у чоловіків і високий у жінок — тим більша вірогідність того, що власник цього голосу зважиться на зраду.

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