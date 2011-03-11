Цунамі, викликане землетрусом в Японії, досягло Гаваїв

Цунамі, викликане сильним землетрусом в Японії, досягло Гавайських островів, які є одним із штатів США.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Тихоокеанський центр попереджень про цунамі, першим островом Гавайського архіпелагу, на який обрушилася стихія, став Кауаї з населенням понад 50 тисяч осіб.

За даними центру, висота хвиль, що обрушилися на острів, становить близько 0,65 метра. За прогнозами Тихоокеанського центру, висота цунамі під час проходження Гавайських островів може досягати двох метрів.

Раніше влада Гавайських островів провела евакуацію місцевих жителів і туристів з прибережних районів. Для сповіщення про надзвичайну ситуацію на островах були включені сирени, повідомлялося, що для евакуації використовувалися реквізовані автомобілі.

Тихоокеанський центр попереджень про цунамі оголосив про загрозу цунамі практично для всіх країн тихоокеанського басейну. Серед територій у "зоні небезпеки" числяться Росія, Тайвань, Філіппіни, Індонезія, Папуа Нова Гвінея, Фіджі, Мексика, Гватемала, Сальвадор, Коста-Ріка, Нікарагуа, Панама, Гондурас, Чилі, Еквадор, Колумбія і Перу. Попередження для Австралії і Нової Зеландії було зняте.

Як повідомлялося, сьогодні в Японії сталася серія потужних землетрусів, найпотужніший з яких силою 8,8 бала за шкалою Ріхтера стався біля узбережжя префектури Міягі за 373 кілометри на північний схід від Токіо. У свою чергу, землетруси спричинили цунамі, які обрушилися не лише на береги Японії, але й загрожують іншим країнам Тихоокеанського регіону. У ряді районів Японії висота хвилі перевищила десять метрів. Жертвами стихії, за попередніми даними, стали вже понад 300 осіб.