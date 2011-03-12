На АЕС в Японії через землетрус стався витік радіації

На АЕС "Фукусіма-1" в Японії через землетрус стався витік радіації.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на агентство «Кіодо», радіоактивний цезій виявлено біля першого блоку АЕС "Фукусіма-1".

В інформації з посиланням на фахівців, які працюють над охолоджуванням реактора, говориться, що «це означає, мабуть, що розплавилося паливо в серцевині реактора». Як вважають фахівці, розплавилися металеві оболонки, що захищають стрижні реактора. Це говорить про те, що температура всередині реактора може досягати 1,2 тисячі градусів.

Фахівці вважають, що поява цезію говорить про розпад урану. При цьому, вони впевнені, що основна частина палива, як і раніше, залишається в реакторі. Радіоактивні речовини виявлено біля реактора, але витоку радіації за межі АЕС не відбулося.

З десятикілометрової зони навколо АЕС евакуйовані жителі.

Як відомо, один із найсильніших землетрусів за останні роки стався біля побережжя префектури Міягі в 373 кілометрах на північний схід від Токіо. Магнітуда становила 8,9. Землетрус викликав сильне цунамі, у ряді районів висота припливної хвилі перевищувала десять метрів.

