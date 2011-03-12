В Японії встановлено загибель 900 чоловік, 1600 зникли безвісти

Кількість загиблих і зниклих безвісти від катастрофічного землетрусу магнітудою 8,8, який стався 11 березня в Японії, за останніми даними Головного поліцейського управління країни, перевищила 2,5 тис. чоловік.

Як передає ІТАР-ТАСС, на даний момент влада країни офіційно підтвердила загибель 900 чоловік, кількість зниклих безвісти у ряді префектур перевищила 1,6 тис. чоловік, ще сотні людей дістали поранення. Жертви є й серед учасників рятувальних операцій. Так, за даними влади, в префектурах Міягі, Івате і Фукусіма, які найбільш постраждали від ударів стихії, сьогодні загинули двоє поліцейських. Не вдається вийти на зв`язок зі ще 55 правоохоронцями.

Кілька населених пунктів на північному сході країни опинилися під ударами хвиль цунамі заввишки до 10 метрів і перетворилася на руїни. Активні рятувальні роботи там поки що не ведуться через небезпеку нових сильних підземних ударів і цунамі.