Швидкість засвоєння ліків залежить від пори року

Незабаром лікарі, можливо, звірятимуться з прогнозом погоди перед тим, як призначати дозування препарату. Останнє дослідження показало: сонячне світло впливає на швидкість засвоєння ліків. Треба сказати, дослідження, що раніше проводилися, вже відзначали, що вітамін D, що виробляється під дією сонячних променів, підсилює експресію гена, що співвідноситься з печінковим ферментом CYP3A4. Цей фермент задіяний в процесі засвоєння ліків.

Щоб зрозуміти, наскільки засвоєння змінюється протягом року, Ерик Еліассон разом з колегами з Каролінського інституту в Стокгольмі перевірив, чи різниться концентрація імунопригнічуючих препаратів в крові влітку і взимку. Більш як 10 років дослідники збирали 70000 зразків крові у 6000 осіб, що приймали одні з трьох ліків, розщеплюваних CYP3A4, або інший засіб, що засвоюється інакше. Основним предметом порівняння стало співвідношення дозування і концентрації препарату в крові.

Так, учені з`ясували, що рівень двох ліків, розщеплюваних CYP3A4, був на 7% і 17% нижчий в літні місяці. Отже, влітку або в сонячних країнах, ймовірно, знадобиться велике дозування певних ліків для досягнення відповідного ефекту.

newsland.ru