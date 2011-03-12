ЄС активував систему цивільного захисту для допомоги Японії

Єврокомісія активувала систему цивільного захисту для допомоги Японії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено вечері 11 березня.

Згідно з повідомленням прес-служби Єврокомісії, Японія попросила пошукові та рятувальні команди і пошукових собак для проведення рятувальних операцій.

Як відомо, Європейський механізм цивільного захисту сприяє співпраці у ліквідаціях наслідків катастроф. На сьогодні в цьому механізмі бере участь 31 країна: 27 країн-членів ЄС, а також Хорватія, Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія..

За допомогою механізму цивільного захисту країни ЄС здатні надавати необхідну допомогу в усьому світі.