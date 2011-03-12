ЄС жорстко контролюватиме міграційні потоки з Африки

ЄС хоче посилити свою здатність управління міграційними потоками з огляду на події в Африці.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, схваленій на надзвичайному засіданні Європейської Ради у Брюсселі.

“Закликаємо країни-члени забезпечити необхідними технічними та людськими ресурсами FRONTEX (Європейське агентство з управління операційним співробітництвом на зовнішніх кордонах ЄС – УНІАН) відповідно до вимог. Пропонуємо Комісії надати додаткові доступні ресурси”, - йдеться у заяві.

Лідери ЄС висловилися за те, щоб швидко знайти згоду щодо нормативного акту з посилення здатності FRONTEX реагувати на появу значних потоків мігрантів.

У заяві також висловлений намір провести консультації з країнами регіону щодо фінансової і технічної підтримки для покращення контролю за кордонами і щодо заходів з повернення біженців у країни походження.

Крім того, Європейська Рада попросила міністрів юстиції і внутрішніх справ провести найближчим часом засідання, а до середини червня – підготувати план з розвитку здатності керувати міграцією і потоками біженців.

Лідери ЄС також висловилися за розширення мобільної співпраці (партнерства, що спрямоване на полегшення подорожей до ЄС – УНІАН) з партнерами, які “достатньо просунулися в процесі реформ і співпраці у боротьбі з торгівлею людьми й неврегульованою міграцією”.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок сутичок опозиції з режимами ряду країн Африки, зокрема, Тунісу, Єгипту і, особливо, Лівії, різко збільшився наплив нелегальних мігрантів до Європи. Загалом, в результаті подій у Лівії цю країну вже залишили близько 250 тис. осіб, більшість з яких перебуває у Тунісі.