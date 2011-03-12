NASA: землетрус в Японії змістив вісь Землі на 15 см

Землетрус в Японії, що стався у п`ятницю 11 березня, призвів до зсуву осі Землі на 15 см, повідомив ІТАР-ТАСС фахівець NASA.

Крім того, згідно з попередніми розрахунками, тривалість земної доби скоротилася на 1,6 мікросекунди.

Раніше Національний інститут геофізики і вулканології Італії повідомив про зсув земної осі на 10 см.

Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих і зниклих безвісти від катастрофічного землетрусу магнітудою 8,8, що стався в Японії 11 березня, за останніми даними Головного поліцейського управління країни, перевищила 2,5 тис. чоловік.

Кілька населених пунктів на північному сході країни опинилися під ударами хвиль цунамі заввишки до 10 метрів і перетворилася на руїни.