Гранат вбиває віруси

У гранатах міститься ціла гама біологічно активних речовин, здатних помітно поліпшити наше здоров`я.

Група учених з Техасу провела серію тестів, в ході яких з`ясувалося, що вживання гранатів сприяє блокуванню і знищенню вірусів в організмі людини.

При цьому гранат містить речовину, що не зустрічається більш ні в якому фрукті, - пунікалагін.

Ця речовина має яскраво виражену здатність підсилювати дію противірусних препаратів, а також захищати клітини людини від запалення, повідомляє Кулінарний Едем.

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