Гранат вбиває віруси
10:27, 12 березня 2011Зарубіжні новини
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Містить речовину, яка не зустрічається більш ніде
У гранатах міститься ціла гама біологічно активних речовин, здатних помітно поліпшити наше здоров`я.
Група учених з Техасу провела серію тестів, в ході яких з`ясувалося, що вживання гранатів сприяє блокуванню і знищенню вірусів в організмі людини.
При цьому гранат містить речовину, що не зустрічається більш ні в якому фрукті, - пунікалагін.
Ця речовина має яскраво виражену здатність підсилювати дію противірусних препаратів, а також захищати клітини людини від запалення, повідомляє Кулінарний Едем.
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