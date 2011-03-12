Медитація змінює роботу мозку

Лише два місяці усвідомленої і правильної практики регулярних медитацій повністю перебудовують мозок людини. Причому, це не просто фігура мови – ділянки мозку дійсно змінюються.

До цього сенсаційного висновку прийшла команда учених з Гарвардської медичної школи. Матеріал з результатами дослідження був опублікований в спеціалізованому виданні Psychiatry Research: Neuroimaging.

Всі випробовувані пройшли магніторезонансне сканування головного мозку до і після програми навчання. Порівняння знімків виявило збільшення сірої речовини в гіпокампі – структурі мозку, що бере участь в обробці пам`яті, – і в деяких інших зонах мозку, пов`язаних з самоусвідомленням і інтроспективою. У деяких учасників спостерігалося зменшення розмірів мигдалини – нашого основного джерела страху і неспокою, пише CNews.

“Нам відомо, що люди, які систематично займаються медитацією, часто проявляють позитивні емоції, мають здатність зберігати душевний спокій. Наші результати можуть пролити світло, чому ці люди мають подібні якості”, – відзначила провідний автор роботи Ейлін Лудерс.

tainamira.ru