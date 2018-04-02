Які хвороби лікують п'явками

П`явка як об`єкт тваринного світу не особливо симпатична, багато хто боїться п`явок, та і сам процес знайомства з ними не такий вже приємний. Але вже багато сторіч гірудотерапія («п’явкотерапія») – визнаний метод лікування не одного десятка захворювань.

П`явка від Дуремара?

У недавньому радянському минулому п`явки продавалися в аптеці, існував навіть цілий розділ аптечної практики, присвячений п`явкам. До речі, зараз в процесі навчання на фармацевтичному факультеті про п`явок згадують побіжно, хоча гірудотерапія досі належить до розділу офіційної медицини. П`явки нині можна знайти лише в спеціальних відділеннях клінік.

За біологічною класифікацією п`явка – це черв`як. У нас застосовується з лікувальною метою один вид - звичайна медична п`явка Hirudo medicinalis. У деяких західноєвропейських країнах вживають для лікарських цілей, окрім звичайної, ще північноафриканську Hirudo troctina, а в Японії - Hirudo nipponia. Медична п`явка, що застосовується з лікувальною метою, буває двох підвидів: лікувальна і аптекарська. П`явки ці відрізняються за терапевтичними властивостями, прийнято вважати, що аптекарська має більш виражений лікувальний ефект.

Медичних п`явок вирощують в спеціальних господарствах і попит на цей товар дуже високий!

Лікування п`явками - метод простий і недорогий. Його можна використовувати і самостійно, і в комплексному лікуванні, поєднуючи зі всілякими іншими класичними і нетрадиційними засобами і методами. Він незамінний при лікуванні хронічних захворювань.

Як діє п`явка? Класичний метод гірудотерапії – це «постановка» п`явок на певні рефлекторні зони. Секрет слинних залоз п`явки містить більше сотні складових: еластазу, коллагеназу, дестабилазу, бделіни і багато інших біологічно активних ферментів, що мають як місцеву, так і загальну дію на весь організм. Ці ферменти мають протизапальну, антибактеріальну, імуностимулюючу, судинорозширювальну і антиатеросклерозну дії. Найвідоміший з ферментів п`явок – гірудин - речовина, яка перешкоджає згортанню крові, саме тому п`явка може тривалий час відсисати кров. Ще один фермент - оргелаза - сприяє утворенню нових кровоносних судин. Основна дія при укусі п`явки – це посилення кровотоку і вплив речовин, що містяться в слині п`явки.

«Продовженням» методу гірудотерапії є метод аутогірудотерапії (сильний імуностимулятор). Полягає він в наступному: аутокров, одержана за допомогою шприца з п`явки, відразу ж вводиться внутрішньошкірно, підшкірно або внутрішньом`язово тому пацієнтові, від якого цю кров п`явка відсмоктала. Таким чином, в цьому лікуванні, здійснюваному за типом аутогемотерапії, аутокров додатково обробляється ферментами п`явок і енергією. Такий метод використовується і для стимуляції імунної системи при важких захворюваннях.

П`явки використовують і для масажу. Ділянку шкіри обробляють медом. Потім п`явку розтинають навпіл ножицями на долоні, а кров, що вилилася, рівним шаром наносять поверх меду і втирають в шкіру під час масажу. В цьому випадку ферментативний склад крові п`явки має активний косметичний ефект.

Для допитливого натураліста п`явки можуть стати цікавим об`єктом спостережень. Але, звичайно, тримати їх слід в окремій посудині. Щоб вони не потрапили в акваріум, треба уважно проглядати все, що поступає в нього з природного водоймища (статевозрілі п`явки видно неозброєним оком) або заздалегідь обробляти по спеціальних методиках. Якщо молоді п`явки все ж таки залишилися непоміченими і надалі ви їх виявите на мешканцях акваріума, необхідно провести обробку ваших вихованців. Для риб це короткочасні сольові ванни: у 1 літрі води розчиняють 25 грамів куховарської солі і обробляють протягом 10 хвилин.

Добре відомі поширені майже у всіх водоймищах Молдавії, України, Кавказу і Середньої Азії (окрім Туркменістану) медичні п`явки (Hirudo medicinalis). У природних умовах вони зазвичай нападають на жаб і ссавців, що приходять на водопій. У акваріумі голодні медичні п`явки можуть нападати на будь-яких тварин, з яких можна висмоктати кров; природно, що риби після такого кровопускання гинуть.

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