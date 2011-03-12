Греція: вегетаріанцям відмовили в усиновленні дитини

У Греції подружжю, що дотримується вегетаріанської дієти, відмовили в усиновленні дитини, повідомляє Herald Sun. Подружня пара з Іракліона, який є адміністративним центром грецького острова Кріт, має намір оскаржити рішення міської служби соціального забезпечення в суді.

У фахівців відомства виникли підозри, що прийомні батьки обмежуватимуть харчування дитини у відповідності зі своїми переконаннями. Глава служби Спірос Епітропакис (Spyros Epitropakis) заявив, що рішення про відмову в усиновленні було ухвалене за наслідками консультації з фахівцями медичного факультету Крітського університету. Згідно висновку медиків, повноцінний раціон дитини повинен включати м`ясні, рибні і інші продукти тваринного походження.

Відмову грецьких властей можна пояснити серйозними побоюваннями за здоров`я дитини. Відомі випадки, коли діти виховувалися в сім`ях вегетаріанців, розвивалися з порушеннями і навіть вмирали. Зокрема, в 2008 році у шотландської дівчинки, якій батьки не давали м`яса і молока, розвинулася важка форма рахіту. У 2003 році дочка американців, що практикували вживання винятково сирої їжі, померла від недоїдання і важкого авітамінозу. Вага п`ятимісячної дівчинки на момент смерті була в два рази менша вікової норми.