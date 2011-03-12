Японію охопила паніка

Жителів декількох японських міст, які постраждали від землетрусу і цунамі, охопила паніка і відчай. Людям не вистачає води, продуктів і ліків. Біля лікарень вишикувалися величезні черги поранених.

Як передає Reuters, в районі міста Фукусіма, в передмісті якого пару годин тому вибухнула АЕС, люди вишикувалися у величезні черги за питною водою в міських центрах. Багато хто досі сподівається знайти своїх родичів, що вижили.

Жителі міста Іванума, розташованого недалеко від Фукусіми, пишуть величезними буквами SOS на дахах будівель, частково підтоплених водою, намагаючись таким чином привернути увагу рятувальників.

У місті Міто також вишикувалися величезні черги в продуктові магазини і лікарні.

Газета.ру