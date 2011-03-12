Спів птахів виводить з депресії та лікує душу - вчені
15:38, 12 березня 2011Зарубіжні новини
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Надто корисний після холодів
Учені британського Національного фонду в ході проведених еспериментів з`ясували, що для повернення життєрадісного настрою, що пригнічений зимовим холодом і депресивним станом, людині достатньо щодня протягом п`яти хвилин просто послухати звичайний пташиний спів. Як зазначає еколог Пітер Бреш, він є одним звуків живої навколишнього середовища, що найкраще розпізнається людиною.
Фахівці з Національного фонду провели підрахунок, який показав, що прослуховування співу птахів, що триває всього лише п`ять хвилин на день, може виявитися таким же корисним для людини, як і щодобове споживання п`яти різних видів багатих вітамінами продуктів або півгодинна прогулянка по свіжому повітрю
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