Спів птахів виводить з депресії та лікує душу - вчені

Учені британського Національного фонду в ході проведених еспериментів з`ясували, що для повернення життєрадісного настрою, що пригнічений зимовим холодом і депресивним станом, людині достатньо щодня протягом п`яти хвилин просто послухати звичайний пташиний спів. Як зазначає еколог Пітер Бреш, він є одним звуків живої навколишнього середовища, що найкраще розпізнається людиною.

Фахівці з Національного фонду провели підрахунок, який показав, що прослуховування співу птахів, що триває всього лише п`ять хвилин на день, може виявитися таким же корисним для людини, як і щодобове споживання п`яти різних видів багатих вітамінами продуктів або півгодинна прогулянка по свіжому повітрю

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