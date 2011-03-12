Японія: рівень радіації після вибуху на АЕС не перевищено

Рівень радіації після вибуху на японській АЕС "Фукусіма-1" не перевищено.

Про це заявив генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО, передає РІА «Новости».

Він також сказав, що вибух стався не в реакторі: вибухнула зовнішня оболонка блоку з цементу і залізобетону.

За даними компанії Tokyo Electric Power, о 15.36 на АЕС "Фукусіма-1" після сильного підземного поштовху пролунав вибух, з`явилося задимлення. Четверо чоловік, які брали участь в роботах на станції, дістали поранення і були направлені до лікарні.

Вибух стався між оболонкою, що захищає стрижні реактора, і зовнішньою стіною блоку. Металева оболонка, що захищає ядерний вміст реактора, не пошкоджена. Зруйновані лише зовнішні стіни блоку. Рівень радіації на станції знижується, повідомив Ю.ЕДАНО.

Більш того, якщо за першими вимірами, проведеними після вибуху, рівень радіації біля кордону станції становив 1,015 мілізіверта на годину, то на 18.00 рівень становив 0,705 мілізіверта на годину.

У зівертах вимірюється рівень дії радіації на біологічні тканини. Природний радіаційний фон становить близько 2,4 мілізіверта на рік.

Ю.ЕДАНО пояснив, що зруйновані стіни блоку - це зовнішня частина захисту реактора. Оболонка ж, яка приховує самі стрижні реактора, не пошкоджена. В результаті успішної проведеної в суботу операції зі зниження тиску в ній небезпека її руйнування нейтралізована.

Генсек пояснив, що розширення зони евакуації навколо станції до 20 кілометрів має превентивний характер і передбачає найгірший розвиток подій. Зараз загрози життю і здоров`ю людей немає. Ю.ЕДАНО вибачився перед жителями, які потрапили в зону евакуації, за спричинені незручності, але просив уважно стежити за інформацією і слідувати вказівкам про евакуацію.