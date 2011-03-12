В Японії 300 тис. осіб евакуйовано з районів поблизу АЕС

Більш як 300 тисяч чоловік евакуйовано з районів, прилеглих до АЕС «Фукусіма-1», після вибуху, що стався там, повідомляє «Газета.Ru».

В даний час евакуація жителів триває. Щонайменше троє чоловік було евакуйовано з району АЕС у Фукусімі з ознаками дії радіації.

У суботу на АЕС у Фукусімі стався витік радіації. В повітрі в районі АЕС виявлено радіоактивний цезій, який утворюється при реакції ядерного ділення. За попередніми даними, цезій міг розповсюдитися в повітрі через сплав палива в одному з реакторів.

Пізніше генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО заявив, що в другій половині дня рівень радіації в повітрі після вибуху на атомній електростанції знизився.

Японська влада заявила в суботу, що вибух на АЕС у Фукусімі стався через пошкодження насосної системи при спробі охолодження реактора. Вибуху в самому реакторі не було.

Сильний землетрус магнітудою 8,9 стався у п`ятницю біля побережжя Міягі в 373 кілометрах на північний схід від Токіо. Осередок залягав на глибині 24 кілометрів.

Кількість загиблих в Японії в результаті катастрофічного землетрусу перевищила 1300 чоловік.

У місті на північному сході Японії зниклими безвісти вважаються майже 10 тисяч чоловік.