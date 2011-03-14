Японська влада готується роздавати населенню йод

Японський уряд готується до роздачі йоду серед населення районів, які знаходяться поряд з АЕС у Фукусімі, повідомляє «Б-б-сі».

Йод і йодовмісні речовини допомагають захистити щитовидну залозу і вивести з організму радіоактивні речовини.

Раніше стало відомо, що на АЕС у Фукусімі відбувся витік радіації, про це повідомило міністерство економіки, торгівлі і промисловості Японії. В повітрі в районі АЕС виявлений радіоактивний цезій, який утворюється при реакції ядерного ділення. За попередніми даними, цезій міг розповсюдитися в повітрі через сплав палива в одному з реакторів.

wek.com.ua