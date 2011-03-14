Обсмажені зерна кави подовжують наше життя

Навколо кави постійно вирують пристрасті її прихильників і тих, хто упевнений в її негативному впливі на організм. Канадські дослідники з Університету Британської Колумбії зробили свій внесок до виявлення чергових достоїнств напою, що бадьорить. Вони виявили, що в каві містяться антиоксиданти, які сприяють профілактиці пошкодження корисних клітин в організмі.

Цікаво, що термічна обробка кавових зерен у вигляді обсмажування при високій температурі тільки збільшує кількість корисних антиоксидантів в напої. Хоча не варто виключати і той факт, що антиоксиданти містяться і в зелених, необроблених зернах кави.

Цей процес заснований на виявленій давно французьким хіміком Луї-Камілла Майяра реакції його імені – Майяра. Цей учений в ХХ столітті вивчав вплив тепла на вуглеводи, цукор і білки в їжі. Як стало зрозуміло, теплові реакції в їжі в результаті цієї реакції Майяра утворюють численні сполуки, які нагороджують їжу специфічним смаком і ароматом.

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