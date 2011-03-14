Цибуля врятує від хвороб серця

Їжа, багата флавоноїдами, знижує ризики і допомагає на ранніх стадіях розвитку серцевих захворювань. Група вчених з британського Інституту досліджень харчування опублікувала дані роботи по вивченню впливу однієї із сполук групи флавоноїдів - кверцетину, що міститься в чаї, цибулі, яблуках і вині.

Попередні дослідження показували, що кверцетин дуже швидко метаболізується в кишечнику і печінці і його неможливо виявити в крові.

Тому учені зосередилися на вивченні сполук, які потрапляють в кров, після того, як кверцетин виявляється абсорбованим і переробленим організмом.

Дослідниками були узяті сполуки в концентрації аналогічній тій, що виходить в процесі травлення, повідомляє Бі-бі-сі. Після чого їх протестували на клітинах, узятих із стінок судин.

У Британському фонді харчування сказали, що дослідження ще раз доводить корисність і необхідність фруктово-овочевої дієти.

gigamir.net