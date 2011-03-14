Як боротися з бурхливим апетитом?

Заняття спортом корисні для фізичного стану людини, а заняття йогою можуть навіть примусити ваш шлунок зменшитися – у прямому розумінні слова.

Саме йога плюс супроводжуюча її дихальна гімнастика під назвою пранаяма, допоможуть скинути непотрібні кілограми, оскільки дозволяють велику увагу приділяти роботі з тим місцем, де розташований живіт.

У результаті харчуватися ви будете менше через скорочення розмірів шлунку. Згідно даним, поєднання йоги з пранаямою підвищує загальний ефект від занять на 6%.

gigamir.net