Що потрібне для щастя після 30 років? Діти

Тоді як для батьків у віці до 30 років рівень щастя зменшується з народженням кожної подальшої дитини, матері і батьки у віці від 30 до 39 років щасливіші, коли в їх сім`ї не один-два дитини, а чотири або більше дітей. А після 40 батьки ще більше щасливі за наявності трьох і більш дітей.

У молодому віці позитивні аспекти наявності дітей в сім`ї захмарилися негативним досвідом відсутність сну, коли дитина тільки з`явилася на світ, заклопотаністю з приводу майбутнього благополуччя дитини і проблемами у фінансовій сфері. Проте батьки старші 30 відчувають менше психологічного тиску і таким чином діти дійсно приносять їм щастя, говорять американські фахівці Пенсільванського університету.

Відмічено, що в колишніх соціалістичних країнах, таких як Росія, Польща і Угорщина, уряди пропонують обмежену підтримку для багатодітних сімей, тому там задоволеність життям особливо сильно зменшується із зростанням числа дітей в сім`ї. Зворотна картина відмічена в розвинених країнах, включаючи Німеччину, Австрію і Швейцарію.

ami-tass.ru