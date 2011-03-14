Кількість жертв землетрусу в Японії сягла 5 тисяч осіб

Офіційне число жертв землетрусу в Японії досягло 5 тисяч чоловік, повідомляє агентство Kyodo.

Це попередні цифри, і кількість жертв зростатиме, зниклими безвісти вважаються десятки тисяч чоловік.

Найсильніший в історії Японії землетрус магнітудою 9,0 стався у п`ятницю біля побережжя Міяги за 373 кілометри на північний схід від Токіо. Вогнище залягало на глибині 24 кілометрів.