Чим корисний арахіс

Цілісний арахіс, відомий також як земляний горіх, містить велику кількість протеїну, що робить його незамінним засобом для людей, що займаються бодібілдінгом, або що просто мають недостатню масу тіла, відзначає The Times of India.

У зв`язку з цим дієтологи заявляють: арахісове масло, в якому зустрічаються частинки шкірки, більш поживні, ніж масло з очищених горіхів. Крім протеїну, в горіхах зашкалює показник антиоксидантів-поліфенолів, зокрема, р-кумарової кислоти. До речі, обсмажування горіхів збільшує рівень цієї кислоти, підвищуючи антиоксидантні властивості на 22%. Виходить, арахіс кращий з цієї точки зору, ніж яблука і морква.

А ось несолоний арахіс корисний для артерій. Одна чверть чашки арахісу містить в собі стільки ж мононенасичених жирів, що і столова ложка оливкової олії. Дані жири допомагають контролювати холестерин. У горіхах є і нікотинова кислота, яка відновлює пошкодження клітин, надаючи додатковий захист від хвороби Альцгеймера і пов`язаних з віком когнітивних порушень.

Вміст вітаміну Е зменшує ризик розвитку раку і серцево-судинних хвороб, а залізо необхідне для нормальної роботи червоних кров`яних клітин. Кальцій же важливий для кісток. Волокна арахісу допомагають боротися з проблемами шлунково-кишкового тракту, плюс, горіхи підсилюють виробництво жіночих і чоловічих гормонів.

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