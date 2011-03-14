Прем'єр Японії: немає жодних підстав говорити про «новий Чорнобиль»

У неділю, 13 березня, японська влада працювала над тим, щоб запобігти катастрофічних аварій на трьох ядерних реакторах в центрі Фукусіма Даїчі, які потерпіли від землетрусу і цунамі у п`ятницю, 11 березня, в результаті якого, ймовірно, на півночі країни загинуло близько 10 тисяч осіб.

Про це повідомляє телеканал France 24.

Інша проблема - у ніч з неділі на понеділок на станції в префектурі Ібаракі, всього за 120 км на північ від Токіо, перестав працювати насос системи охолоджування другого реактора. Ця АЕС Токай відома через ядерну аварію 1999 року.

Прем`єр-міністр Японії Наото КАН на прес-конференції заявив, що землетруси та його наслідки - цунамі, ядерні аварії – стали найгіршою кризою на архіпелазі з часів Другої світової війни, однак наголосив, що немає жодних підстав говорити про «новий Чорнобиль».

Близько двох мільйонів будинків на півночі країни, де температура повітря нижче нуля, продовжують залишатися без електрики, також у 1,4 млн. будинках не працює водопровід. Сотні тисяч людей були евакуйовані після землетрус з потерпілих районів, зокрема близько 140 тисяч - з району станції Даїчі. Для надання допомоги були мобілізовані сто тисяч японських вояків, що удвічі перевищує число, оголошене раніше.

Мобілізоване і міжнародне співтовариство: близько 70 країн запропонували або вже направили до Японії допомогу, зокрема десятки рятувальних команд, ще 17 команд готові до відправлення.

Водночас залишаються побоювання щодо ситуації в реакторі станції Фукусіма. Персонал станції, яка знаходиться за 240 км на північ від Токіо, працює над тим, щоб запобігти плавленню паливних елементів другого і третього реактора, для чого морська вода вводитиметься в реактор № 2, як це робиться на реакторі № 3.

Результатом землетрусу став і спад економічної активності в Японії. Так, електронний гігант Sony припинив роботу восьми заводів, один з яких було затоплено у результаті цунамі. Все виробництво було припинене на чотирьох складальних заводах Nissan - і це тільки два приклади з довгого списку підприємств, потерпілих більшою чи меншою мірою.

Щодо оцінки у 10 тисяч загиблих осіб, то вона, ймовірно, буде переглянута у бік збільшення, оскільки рятувальники ще не дісталися до деяких потерпілих районів. Портове місто в префектурі Міягі Мінамісанріку, яке налічувало 17 500 жителів, було практично зруйноване, і про половину населення немає жодної інформації.