Поки зарано говорити про те, що земна ось зсунулася

Завідувач Полтавської гравіметричної обсерваторії Валентин БУЛАЦЕН вважає, що ще зарано говорити про те, що землетрус в Японії призвів до зсуву земної осі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

«Ви знаєте, говорити про те, що земна вісь змістилася на 10 чи 15 сантиметрів, ще зарано. Зараз це лише гіпотези і нісенітниця. Ми зможемо встановити або спростувати їх лише за тиждень-півтора», - сказав В.БУЛАЦЕН.

За його словами, за цей час фахівці обсерваторії та Інституту геофізики документально зможуть констатувати зміщення земної осі.

«Землетрус в Японії викликав коливання земної кулі. У нас в Полтаві прилади зафіксували нахили земної поверхні. Хвиля з Японії простежувалася і у нас», - сказав експерт.

В.БУЛАЦЕН також відзначив, що якби в Україні стався землетрус, аналогічний тому, що було в Японії 11 березня 2011 року, то у нас від міст залишилися б одні руїни.

«Такий землетрус, як був у Японії, залишив би від України одні руїни. Міста б просто перетворилися на руїни. Це була б катастрофа», - сказав експерт.

За його словами, в Україні практично не будуються антисейсмічні будівлі. Він вважає, що владі слід приділити цьому питанню більше уваги.

Довідка УНІАН. Полтавська гравіметрична обсерваторія має в своєму розпорядженні фундаментальний гравіметричний пункт, пов`язаний з Європейською гравіметричною мережею і опорними гравіметричними пунктами колишнього СРСР.

Обсерваторія веде астрономічні спостереження за змінами широти Полтави, на основі яких одержані дані для визначення переміщення полюсів Землі і для вивчення нутації земної осі. Полтавський ряд спостережень яскравих зірок не має аналогів у світовій практиці широтних спостережень.

З 1980 р. ведуться роботи за прогнозом землетрусів з використанням сейсмосхиломерів надзвичайно високої чутливості та з широким динамічним діапазоном. Встановлена поява флуктуацій нахилів земної кори перед сильними землетрусами зони Вранча.

На основі багаторічних геодезичних, схилометричних і деформографічних спостережень встановлено: основною причиною сезонних вертикальних рухів і нахилів земної поверхні є періодичні варіації її вологості, а не температури, як вважалося раніше.

У 1992 р. введена в дію перша черга радіотелескопу "Уран-2" поблизу Полтави, який є складовою частиною системи радіоінтерферометрів "Уран", віднесеної до національного надбання України. За ці роботи співробітники обсерваторії В.БУЛАЦЕН і А.БРАЖЕНКО удостоєні Державної премії України 1997 р. у галузі науки і техніки.