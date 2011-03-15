Ймовірність плавлення на реакторах АЕС "Фукусіма-1" висока
Заявив уряд Японії
Вірогідність плавлення паливних складок на всіх трьох реакторах японської АЕС "Фукусіма-1" висока.
Це підтвердив на щовечірній прес-конференції генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО, передає РІА «Новости».
"Вірогідність плавлення (паливних складок) висока. Вірогідність для всіх (трьох реакторів) однакова", - цитує слова Ю.ЕДАНО агентство Jiji.
При цьому Ю.ЕДАНО відзначив, що загрози дії радіації на людей в даний час немає. "Ми проводимо ретельний моніторинг. Вірогідності того, що вплив (радіоактивний) пошириться на людей, немає", - сказав представник Кабміну Японії.
У свою чергу заступник голови компанії-оператора АЕС Tokyo Electric Company (TEPCO) раніше заявив японському телеканалу TBS, що ситуація з охолоджуванням другого реактора АЕС "Фукусіма-1" "вкрай важка".
У понеділок вранці на японській АЕС «Фукусіма-1» стався другий вибух на третьому енергоблоці. Реактор, за даними влади, не постраждав. Офіційні особи вже повідомили про загрозу третього вибуху – на другому реакторі відключилася система охолоджування.