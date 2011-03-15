Жінки-хуліганки живуть довше

Учені університету Арізони провели наукове дослідження за участю 1348 жінок у віці 38-67 років. В результаті було встановлено, що жінки, схильні до хуліганства і скандалів, виглядають молодшими і живуть довше за спокійніших одноліток.

В рамках проведеного дослідження жінок піддавали психологічним тестуванням. Учені ставили експерименти і проводили опитування для визначення індивідуальних якостей.

В результаті проведених досліджень американським ученим вдалося встановити, що жінки, схильні до агресивної поведінки, живуть довше за жінок з більш урівноваженим темпераментом. Більш того, 67% жінок-хуліганок не просто мають відмінне здоров`я, але і досягли успіху в діловій сфері і особистому житті. Такі жінки виглядали молодшими за своїх спокійних одноліток на 5-6 років.

newsland.ru