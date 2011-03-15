Рецепт ідеального бутерброда

Британець Крістофер Сміт, один з керівників Центру досліджень продовольства в Манчестері і професор університету в Честері розробив формулу ідеального бутерброда з джемом.

Відкриття професора може шокувати традиціоналістів, які вважають за краще намазувати джем товстим шаром і залишати в ньому зубні протези, а масло наносити на ще теплий хліб, щоб воно гарненько розплавилося.

Професор наполягає: для тосту необхідно брати білий хліб. Після нагрівання до 22 градусів C протягом хвилини скибочку слід 10 хвилин охолоджувати в добре провітрюваному приміщенні. За допомогою цієї простої технології хліб залишиться хрустким, а масло можна буде нанести тонким шаром.

Для приготування ідеального бутерброда в цілому знадобиться 7,1 грама слабосоленого масла і 11.2 грама джему. Шар намазування повинен бути не меншим 1,5 мм і не більшим 4 мм.

newsland.ru