На японській АЕС "Фукусіма-Даїчі" стався вибух

На японській атомній електростанції "Фукусіма-Даїчі", потерпілій у результаті сильного землетрусу, стався четвертий вибух за останні чотири дні.

У результаті вибуху розпочалася пожежа, яку на даний час вже ліквідовано, передає Радіо «Свобода».

Влада повідомляє, що стався витік радіації, рівень якого поблизу АЕС може бути "небезпечним для здоров`я". Повідомляється, що через кілька годин слабко радіоактивна хмара може досягти Токіо. "Фукусіма-Даїчі" розміщена більш ніж за 200 кілометрів на північ від Токіо.

Прем`єр-міністр Японії Наото КАН закликав людей, які живуть у радіусі 30 кілометрів від станції, не виходити з будинків. Значну частину населення 20-кілометрової зони раніше було евакуйовано.

Аварійна ситуація виникла на АЕС після сильного землетрусу. Після землетрусу вийшла з ладу система охолодження реакторів, яка дотепер не запрацювала в повному обсязі. Н.КАН визнав, що підвищується загроза повного розплавлення ядерного палива.