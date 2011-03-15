Кількість загиблих в Японії може перевищити 6 тис. осіб

Кількість загиблих у результаті руйнівного землетрусу в Японії може перевищити шість тисяч осіб, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на агентство Кіодо

За даними місцевої поліції, у ніч з понеділка на вівторок повідомлялося, що офіційно підтверджено смерть 2 тис. 414 осіб, понад три тисячі осіб вважаються зниклими безвісти.

До ранку вівторка рятувальники знайшли багато непізнаних тіл у районах, де стався землетрус.

Як повідомляє газета «Сегодня», українці, які проживають у Токіо, повідомили, що на зв`язок поки не вийшли приблизно 40 співвітчизників.

За даними імміграційної служби, всього в Японії проживає 1590 громадян України, в найбільш потерпілих регіонах – 176.

Як повідомлялося, 11 березня в Японії стався землетрус силою близько 9 балів, який викликав цунамі заввишки більш як десять метрів.

Пізніше сталися ще кілька потужних підземних поштовхів магнітудою понад 6 балів.