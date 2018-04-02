Що потрібно знати перед тим, як здавати аналізи

Турбота про здоров`я неможлива без медичних обстежень. Але як правильно до них підготуватися? Ми знаємо, що аналізи потрібно здавати натщесерце, а певні продукти, алкоголь, ліки і навіть фізичні навантаження можуть впливати на результати досліджень! Регулярні обстеження не дуже популярні, але вони необхідні. При оцінці результатів лабораторних досліджень лікар стикається з рядом чинників. Йому необхідно врахувати вік, стать пацієнта, фізіологічний стан (вагітність, пологи, менструальний цикл, менопауза). Проте є чинники, залежні тільки від пацієнта, які можуть вплинути на результати лабораторних досліджень. Розглянемо найбільш важливі з них. Прийом їжі Здавати кров для проведення будь-якого аналізу слід натщесерце, тобто через 10-12 годин після останнього прийому їжі (цей час потрібний для перетравлювання, всмоктування і засвоєння їжі клітинами організму). Це дуже важлива умова для оцінки обмінних процесів.

Крім того, якщо здати кров після прийому їжі, в ній міститиметься велика кількість жирів (тут лікаря не обдуриш!), і проведення дослідження або буде неможливим, або отримані результати будуть сильно спотворені. А це може привести до неправильного, необгрунтованого лікування.

Якщо ви на дієті або голодуєте, то організм вимушений використовувати як енергію не глюкозу, що поступає з їжею, а жирні кислоти, які знаходяться в жировій тканині (адже саме тому ми худнемо).

Але при цьому також посилюється розпад білків, що призводить до зниження еластичності шкіри, появи зморшок. Нігті і волосся стають тьмяними і ламкими, людина виглядає старшою за свої роки.

При тривалому повному голодуванні руйнуються білкові структури клітин всіх органів. А якщо голодування триває більш як 40 днів, виникають незворотні наслідки, починають руйнуватися тканини і органи, людина може загинути.

Все це відбивається і на показниках обміну речовин. Так, при голодуванні більш як 48 годин може підвищитися рівень білірубіну крові, при голодуванні понад 72 години відбуваєтсья зниження концентрації глюкози до нижньої межі норми, підвищення вмісту вільних жирних кислот, сечовини.

Вживання жирної їжі може привести до підвищення рівня калію, триацилглицеридів (ТАГ), лужної фосфатази.

Надмірне білкове навантаження (м`ясна, білкова дієта) збільшує вміст аміаку і сечовини, що значно підвищує навантаження на печінку і нирки унаслідок виведення цих речовин з організму, приводить до появи уратів в сечі. Особливо таке харчування протипоказане хворим з порушеннями функцій печінки і нирок.

Банани, ананаси, томати, авокадо багаті серотоніном. Серотонін заспокоює нервову систему, проте при дослідженні сечі на 5-оксииндолоцтову кислоту необхідно виключити ці продукти за три дні до здачі аналізів, інакше результати будуть завищені.

Вживання кави, міцного чаю, коли, кофеїновмісних напоїв викликає:

підвищення в крові і сечі катехоламінів, вільних жирних кислот, глюкози, кортизолу, карбоксигемоглобіну, кількості еритроцитів і лейкоцитів;

зниження толерантності до глюкози;

підвищує секрецію шлункового соку, соляної кислоти, пепсину;

приводить до збільшення діурезу, зниження відносної щільності сечі.

Прийом алкоголю підвищує концентрацію лактату, сечової кислоти і триацилглицеридів і знижує рівень глюкози в крові.

У курців підвищений рівень с-реактивного білка, що доводить наявність у них хронічного запалення в бронхо-легеневій системі. Крім того, куріння приводить до підвищеного пов`язування гемоглобіну з чадним газом, що робить неможливою доставку кисню до органів і тканин.

Щоб справитися з цим, імунна система збільшує кількість і розміри еритроцитів, рівень гемоглобіну. Тому високий рівень гемоглобіну і еритроцитів у курців не є показником здоров`я. Це крик організму про допомогу!

Куріння сприяє розвитку атеросклерозу (підвищуються ЛПНП), помилково завищується вміст глюкози крові, сприяє розвитку пухлинних процесів (підвищується вміст раково-ембріональних антигенів).

Фізичні вправи Напередодні лабораторного дослідження необхідно зменшити фізичні навантаження. Після одночасового інтенсивного фізичного навантаження активність деяких ферментів (альдолази, КФК, АСАТ, ЛДГ) може залишатися підвищеною протягом доби.

Тривалі фізичні навантаження приводять до підвищення в крові рівня статевих гормонів, включаючи чоловічі статеві гормони (тестостерон, андростендіон). Це приводить до збільшення м`язової маси і підвищує кількість лютеїнізуючого гормону в крові.

Лікарські засоби

Деякі лікарські засоби можуть робити істотний вплив на результати лабораторних досліджень. Пероральні контрацептиви, діуретики (гіпотиазид) помилково завищують рівень кальцію крові.

Парацетамол, аскорбінова кислота, фуросемид завищують рівень глюкози. Вакцина проти гепатиту В, пероральні контрацептиви, вітамін А підвищують швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ). Антибактеріальні препарати, аспірин, індометацин знижують рівень гемоглобіну крові.

Тому, якщо можливо, прийом лікарських препаратів до дослідження крові повинен бути скасований, або потрібно повідомити лікаря про ліки, що приймаються.

Забір крові

Неприпустимо при заборі крові з вени працювати кистю руки (стискати і розтискати кулак), а також використовувати джгут більш 2-х хвилин. Це приводить до помилкового завищення концентрації білірубіну, чинників згортання крові, клітин крові, гормонів, холестерину, кальцію.

Для отримання достовірних результатів лабораторних досліджень необхідно:

- перед дослідженням утриматися від фізичних навантажень, стресу і прийому алкоголю, не палити хоч би протягом години до забору крові;

- за 2-3 дні до дослідження треба обмежити прийом жирної, смаженої і гострої їжі;

- не приймати їжу після вечері (а саму вечерю зробити легкою): можна пити тільки воду і ні краплі соку, чаю, кави (тим більше з цукром);

- напередодні здачі аналізів лягти спати в звичайний для вас час і встати не пізніше, ніж за годину до узяття крові.

- Рекомендується здавати кров в ранній час, причому до проведення лікувальних і діагностичних процедур (УЗД, масажу, фізіотерапії, рентгенологічних досліджень).

- Пам`ятайте, що для правильної оцінки і порівняння отриманих результатів лабораторних досліджень рекомендується проводити їх в один і той же час в одній і тій же лабораторії.

- Важливо повідомити лікуючого лікаря про лікарські препарати, що приймаються, навіть якщо це тільки пероральні контрацептиви.

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