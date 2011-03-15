Підгодовуйте свої серця оселедцем

Учені з Гетеборзького технологічного університету імені Чальмерса в ході проведеного експерименту з`ясували, що регулярне вживання оселедця позбавляє людей від хвороб серця і судин.

Учасники експерименту впродовж місяця вживали філе оселедця п`ять разів в тиждень.

Оселедець збільшує в організмі вміст ліпопротеїнів високої щільності (корисного холестерину), що знижує ризик виникнення хвороб серця і судин. Також оселедцевий жир зменшує розмір жирових клітин, що запобігає виникненню діабету.

Оселедець живить організм антиоксидантами, протеїнами і вітамінами, які необхідні для нормальної життєдіяльності організму.

newsland.ru