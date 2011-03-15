Підгодовуйте свої серця оселедцем
11:25, 15 березня 2011Зарубіжні новини
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П`ять разів в тиждень
Учені з Гетеборзького технологічного університету імені Чальмерса в ході проведеного експерименту з`ясували, що регулярне вживання оселедця позбавляє людей від хвороб серця і судин.
Учасники експерименту впродовж місяця вживали філе оселедця п`ять разів в тиждень.
Оселедець збільшує в організмі вміст ліпопротеїнів високої щільності (корисного холестерину), що знижує ризик виникнення хвороб серця і судин. Також оселедцевий жир зменшує розмір жирових клітин, що запобігає виникненню діабету.
Оселедець живить організм антиоксидантами, протеїнами і вітамінами, які необхідні для нормальної життєдіяльності організму.
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