Анальгін і цитрамон небезпечні для здоров'я

Давно відомо, що анальгін шкідливий для здоров`я.

Лікарі категорично проти постійного вживання анальгіну. І не тільки тому, що він діє на печінку, а ще через те, що на анальгін можна підсісти як на наркотик. Якщо ви випиваєте в день 3-4 пігулки, вважайте, що ви анальгіновий наркоман.

Цей діагноз можна перевірити самостійно. Якщо у вас болить голова, а після прийому пігулки вона заспокоюється буквально на пару годин і знов починає хворіти, вимагаючи чергової дози анальгіну, значить, ви залежні від цих ліків.

Речовини, що містяться в анальгіні, вбивають лейкоцити.

Так само шкодить крові і відомий всім цитрамон. А ним багато громадян лікуються з великим задоволенням.

Виробництво цих препаратів у нас в країні благополучно продовжується. Мабуть, повністю виробництво закриється лише тоді, коли народ сам перестане приймати ці шкідливі ліки. Не буде попиту – припинять пропонувати.

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