Гель для зубних протезів загрожує небезпечним отруєнням

Американські вчені з`ясували: надлишок цинку в організмі жінки може нашкодити здоров`ю. Незважаючи на те, що цинк необхідний організму, його надлишок стає причиною поганого засвоєння міді, приводячи до її нестачі. Ці матеріали опубліковано в журналі General Dentistry reports.

Дослідження було проведено Академією Загальної Стоматології в Чикаго під керівництвом професора Джея фон Фраунгофера. Виявляється, надлишок цинку зустрічається у жінок частіше, якщо вони носять зубні протези.

У ході наукової роботи експерти виявили, що гелі, створені для фіксування протезів, містять значну кількість цинку. Їхня експлуатація можлива тільки суворо за інструкцією. Так, гель потрібно наносити кількома точками або тонкою смужкою. У середньому упаковки гелю має вистачити на 10 тижнів мінімум при щоденному використанні. Але жінки часто використовують більше гелю, аніж належить, через вікові зміни щелепи.

Однак мало, хто з них знає, що цинк токсичний і має здатність накопичуватися в організмі людини. В результаті у жінок, які носять протези, з`являються симптоми отруєння: нудота, болі в животі, порушення травлення. А дефіцит міді, викликаний надлишком цинку, робить зуби і кістки крихкими. Також починають випадати волосся, нігті стають ламкими.

У зв`язку з цим експерти рекомендують не вживати в їжу велику кількість червоного м`яса, морепродуктів, бобів і яєць. Всі ці продукти мають високий вміст цинку, що здатен ще більше погіршити ситуацію.

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