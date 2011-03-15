Бактерії рятують від грипу краще, ніж антибіотики

Наявність в організмі людини симбіотичних бактерій допомагає імунній системі боротися з вірусами грипу. Такого висновку дійшли вчені з Єльського університету. Вони вивчили мікрофлору легень у мишей і реакцію цієї мікрофлори на збудників грипу та медичні препарати.

Аналіз засвідчив: кількість антитіл і Т-лімфоцитів (клітин, що борються з інфекцією) у лабораторних тварин, які вживали антибіотики протягом місяця до зараження грипом, було менше, ніж у їх родичів, які не були «прикриті» препаратами. Даний факт учені пов`язують саме з симбіотичними бактеріями, чия основна функція полягає в стимулюванні травлення. Виходить, бактерії життєво необхідні для підтримки імунного гомеостазу слизової оболонки кишечнику і регулювання імунної відповіді слизової дихальної системи.

Треба сказати, дослідникам вдалося відновити нормальний рівень реакції імунної системи у першої групи мишей. Для цього вони використовували ліпополісахариди, які входять до складу клітинних стінок бактерій. Відомо, що ліпополісахариди взаємодіють з імунними рецепторами TLR, провокуючи імунну відповідь.

У ході проведеного тесту експерти використовували такі антибіотики: ампіцилін, ванкоміцин, неоміцин і метронідазол. Було доведено, що ключову роль у посиленні імунної відповіді на вірус грипу мають бактерії, чутливі до неоміцину. Проте фахівцям потрібно провести додаткові дослідження, щоб виділити чіткий список корисних бактерій. Також на їхню думку, антибіотики заважають працювати імунітету. У зв`язку з цим прийом пробіотиків під час епідемії грипу може бути ефективнішим, ніж стандартні стратегії лікування.

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