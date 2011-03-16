Зміщення земної осі ніхто не відчує

Жодних негативних наслідків мешканці Землі від зміщення земної осі не відчують: ні на клімат, ні на атмосферу Землі це не вплине.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Головної астрономічної обсерваторії НАНУ Ярослав ЯЦКІВ та провідний науковий співробітник відділу сейсмічної небезпеки Інституту геофізики ім. С.I.Суботіна НАНУ Тетяна ЦВЄТКОВА заявили сьогодні на прес-конференції в Києві.

Я.ЯЦКІВ зазначив, що внаслідок землетрусу в Японії 11 березня дійсно змістилась земна вісь на 15 сантиметрів, і це підтвердили науковці з різних країн. Водночас він запевнив, що це мала величина для впливу на клімат чи інші умови на Землі.

Вчений зауважив, що є окремі вісі Землі – вісь обертання і вісь симетрії, що не співпадають. Я.ЯЦКІВ звернув увагу, що через землетрус змістилась вісь симетрії Землі, тобто змінився момент інерції Землі, що змінило швидкість обертання нашої планети.

“Зміна обертання Землі склала 1,7 мікросекунди, тобто Земля пришвидшила свій рух, а доба зменшилась. Але це дуже мала величина. Тому що ми спостерігаємо явища в тисячу разів більше – в мілісекунди: вплив обертання атмосфери, океанічні течії призводять до зміни швидкості обертання Землі на рівні декількох мілісекунд на рік”, - сказав директор Головної астрономічної обсерваторії.

За словами Я.ЯЦКІВА, ця зміна має значення лише для наукових розрахунків координат космічних тіл в космосі. “Для науки це дуже багато. Приблизно на три сантиметри в рік змінюється положення середнього полюсу... А тут 15 см. Це важливо при розрахунках руху супутникових систем, щоб прогнозувати, що робиться на орбіті, й орієнтації Землі в космічному просторі”, - сказав він.

"Зміщення осі – це дуже невеличка величина, яка не вплине ні на клімат, ні на атмосферу Землі. Навпаки, атмосфера Землі впливає в тисячу разів більше, ніж те, що сталося з землетрусом”, - запевнив він.

Говорячи про можливі наслідки наближення Місяця до Землі 19 березня ц.р., Я.ЯЦКІВ наголосив, що для нашої планети “абсолютно нічого важкого” не слід очікувати.

“Відстань, на яку наблизиться Місяць до Землі, не буде найменшою, на яку вже він наближався раніше”, - зазначив науковець.

За словами, згідно з розрахунками, на своїй орбіті Місяць максимально може наблизитися до Землі на відстань 363 тис. кілометрів.

“Деколи Місяць наближається навіть на більш рекордну відстань до Землі, ніж ту, що я назвав. І мінімальна така відстань складає 356 тис. 420 км. 19 березня буде одне з таких наближень Місяця, і воно буде складати 356 тис. 577 км. Тобто на 150 км далі, ніж був рекорд. Але нічого страшного не буде, тому що такі наближення були і в 2003 р, і в 2005 р., і 2008 році, й ніяких катаклізмів на Землі це не викликало”, - сказав Я.ЯЦКІВ.

Водночас, за його словами, ніхто не може на 100% гарантувати, що у зв’язку з наближенням Місяця на планеті не станеться будь-яких катаклізмів, бо є багато інших космічних факторів, які впливають, як на Місяць, так і на Землю.

У свою чергу, Т.ЦВЄТКОВА повідомила, що на сьогодні науковці здатні спрогнозувати землетрус за час не більший, ніж три хвилини до його початку. В Японії про землетрус 11 березня стало відомо за одну хвилину. “Але на життя людства той час не впливає. Зупинити процес неможливо”, - зазначила вона.

Експерти також вказали, що у Японії не були готові до настільки сильного землетрусу, що стався 11 березня. “Зазвичай в Японії землетруси 4-5 величини, до якої там звикли. В 1973 році було близько 9 землетрусів магнітудою 6-7 балів. Але ніколи Японці не думали, що в них може бути землетрус 9-ї величини. Я був у Сіндаї й бачив ті великі стіни біля океану, щоб забезпечити захист від хвилі (цунамі). Вони були 7 метрів висотою. Ніхто не думав, що (цунамі) буде більше 10 метрів. Тому такі жахливі наслідки цього землетрусу”, - зазначив Я.ЯЦКІВ.