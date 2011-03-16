Неправильне харчування - шлях до алкоголізму

Ніхто не стане оспорювати тезу про те, що будь-яка хвороба, як фізична, так і психічна виникає унаслідок впливу безлічі чинників як всередині, так і поза людським організмом. І нам під силу запобігти дії більшості патологічних чинників, щоб не допустити розвитку майже будь-якого захворювання.

Проводячи широкі клінічні дослідження, учені багатьох країн світу довели, що неправильне харчування, дефіцит речовин і мікроелементів в повсякденному раціоні, різко підвищують ризик розвитку не тільки хвороб шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, але і алкоголізму, наркоманії, депресії, психозів і навіть шизофренії.

Коли головний мозок тривалий час не одержує з крові необхідні речовини, це рано чи пізно приводить до емоційних, психічних і фізичних порушень. Спочатку – до тимчасових збоїв, які легко скоректувати повноцінною дієтою, а потім і до органічних, таких, що викликають серйозні розлади здоров`я.

Вітається регулярне вживання в їжу молочнокислих продуктів – кефіру, ряжанки, йогуртів, сиру, які сприяють травленню і поставляють всі необхідні білки і амінокислоти. Яйця, м`ясо, риба, птиця повинні бути присутніми в раціоні в помірній кількості і обов`язково у поєднанні зі свіжими овочами.

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