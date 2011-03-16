Що вилікує масаж гарячими каменями

Масаж каменями може тривати від 45 хвилин до 1,5 години. Стоун-терапія дозволяє досягти глибокої релаксації і чинить стимулюючу дію на енергетичні потоки. Масаж за допомогою гарячих каменів стимулює кровообіг і метаболізм, зміцнює імунітет, дозволяє прибирати застійні явища. Завдяки дії гарячих каменів можна знімати м`язову втому, зменшувати больові відчуття у спині і шиї, виводити з організму продукти розпаду. Стоун-терапія – ефективний засіб боротьби із стресовими станами, він поліпшує психічне і емоційне здоров`я людини.

В процесі стоун-терапії використовуються камені магматичного походження, рудні або кварцеві, для яких характерний високий вміст різних біологічно значущих елементів. Крім того, такі камені здатні залишатися теплими протягом тривалого часу. Завдяки явищу кондукції (теплопередачі) тепло від каменів розповсюджується всередину м`язових тканин, на глибину близько чотирьох сантиметрів.

Даний вид масажу не можна практикувати вагітним жінкам, людям, що мають шкірні захворювання або розлади, пов`язані з реакцією на тепло і підвищену вологість. Також стоун-терапію не можна застосовувати, якщо існують загальні протипоказання до масажу.

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