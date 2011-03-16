Українка вбила італійку, за якою доглядала, і кинулась з балкону

31-річна громадянка України Наталя Ш. вдарила кухонним ножем в шию 88-річну італійку, за якою доглядала. Від отриманих ран італійка померла на місці.

Про це повідомляється на сайті товариства "Українці в Італії".

Трагедія сталася 14 березня в місті Равенна (Італія), в квартирі загиблої на вулиці Санті Балдіні. Сусіди, почувши крики, викликали карабінерів, котрі разом з пожежниками виламали двері і застали трагічну картину. Українка при появі правоохоронців кинулась з балкону 2-го поверху, впавши на автомобіль, припаркований внизу.

Правоохоронцям наразі не зрозуміло, чи це була спроба самогубства чи втечі.

При падінні жінка отримала легкі поранення і після арешту була доставлена в психіатричну клініку, для отримання медичної допомоги. На першому допиті українка не змогла ніяк пояснити свій вчинок, перебуваючи у стані шоку та психічного збудження.

За словами сина загиблої, матір була дуже задоволена українкою, яка працювала в них з грудня минулого року і була вже третьою доглядачкою, яку вони взяли на роботу за останній рік. Зранку, в день трагедії, відбулася телефонна розмова між Наталею Ш. та родичами бабусі. Українка повідомила, що 16 квітня планує поїхати у відпустку на батьківщину. Вона просила роботодавців відпустити її на 3 місяці, оскільки вона повинна зайнятися лікуванням своєї дитини. Італійці відмовилися, дозволивши їй лише місяць відпустки, як це передбачено законом. В разі її неповернення, вони попередили, що візьмуть на роботу іншу людину, зазначається у повідомленні.

За даними "Українців в Італії", на завтра, 16 березня, призначено судово-медичну експертизу тіла загиблої, хоча причина смерті не викликає сумнівів. Правоохоронці продовжують розслідування. Українці надано адвоката. Найближчим часом планується новий допит громадянки України, щоб з`ясувати причини та всі обставини цієї трагедії. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мілані.