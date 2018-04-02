Десять речей, котрі вбивають наше серце

Серцево-судинні захворювання залишаються на першому місці серед основних причин смертності в усьому світі. Медики розповіли про головні чинники для нашого серця.

1. Куріння

"Тихий вбивця" одночасно і найнещадніший. Сигаретний дим містить до 26% окису вуглецю, який, потрапляючи в кров, зв`язується з гемоглобіном - основним переносником кисню.

Так відбувається порушення транспортування кисню до тканин. Нікотин руйнує і звужує кровоносні судини, стає причиною порушень місцевого кровообігу та підвищення тиску. Куріння посилює ефект інших серцево-судинних факторів ризику. Користь відмови від куріння виявляється в будь-якому віці.

2. Міцні спиртні напої

Лише 1 г чистого спирту містить 7 калорій. Алкоголь - це король калорій: наприклад, в 100 г горілки міститься близько 250 кілокалорій. При цьому алкоголь не містить життєво необхідних поживних речовин, лише - надлишкові калорії, які стають додатковим навантаженням для серця.

Більш того, регулярне вживання міцних спиртних напоїв може призвести до різкого підвищення артеріального тиску, порушень серцевого ритму, різним катастрофам судин і, як наслідок - до інфаркту міокарда.

3. Пиво

Найбільш руйнівний наслідок надмірного вживання пива - синдром так званого "пивного серця", коли воно провисає, стає в`ялим і погано качає кров.

Визнано, що найбільше впливає на серце кобальт - стабілізатор пивної піни. Порушує роботу серця і насиченість пива вуглекислим газом. Потрапляючи в організм, напій сприяє варикозному розширенню вен і збільшення меж серця. При цьому пивний алкоголізм формується непомітно і оманливо.

4. Сіль

Вживання солі у великій кількості затримує рідину (воду), ускладнюючи роботу серця, підвищуючи артеріальний тиск і викликаючи набряки. Для первинної профілактики артеріальної гіпертонії необхідно обмежувати вміст солі до 4 г на добу, одночасно збільшуючи частку продуктів, що містять багато калію (томати, банани, грейпфрути, апельсини, картопля).

Не досолюйте продукти, відмовтеся від копченостей, солінь, різних снеків типу солоних горішків і чіпсів. Сіль - насправді "біла смерть".

5. Артеріальна гіпертензія

У багатьох людей це захворювання протікає безсимптомно. Однак підвищений артеріальний тиск справляє негативний вплив на органи-мішені: збільшується маса серця, товщають стінки судин, прискореними темпами розвивається атеросклероз. На тлі цих процесів, які протікають непомітно для пацієнта, часто розвиваються 2 небезпечних ускладнення: гострий інфаркт міокарда та мозковий інсульт.

6. ТБ

Надмірне захоплення переглядом телевізора може виявитися смертельним навіть для здорової людини, не кажучи вже про хвору. Вчені довели, що кожна година, проведена перед "блакитним екраном", підвищує ризик смерті від серцевих захворювань на 7%. Ті, хто дивиться в "ящик" по 4 години на день, помирають від проблем з серцем на 28% частіше.

Зв`язок між ТВ-одержимістю і серцевими недугами залишалася стійкою навіть після того, як були прийняті до уваги інші фактори ризику - брак фізичних вправ, ожиріння, погане харчування і куріння.

Причина в тому, що у тих, хто дивиться телевізор понад 90 хвилин, піднімається тиск на 5 - 7 одиниць. Регулярного підйому тиску при перегляді телевізора достатньо, щоб справити негативний вплив на серце. Дослідники стверджують, що 8% смертей можна було б уникнути, якщо скоротити час перегляду ТБ до 1 годині на день.

7. Холестерин

Він потрібен організму: входить до складу мембран клітин тіла. Сприяє синтезу гормонів, вітаміну Д, жовчних кислот, необхідних для травлення. Але на ці потреби йде невелика кількість холестерину в крові. Сам по собі підвищений холестерин не викликає ніяких симптомів, тому багато хто не підозрює про його надлишок.

Надлишок холестерину відкладається у стінках артерій і призводить до утворення бляшок, які звужують просвіт судин, тому й розвивається атеросклероз. Значні бляшки і тромби можуть повністю перекрити артерію, що припинить проходження крові по судинах. При цьому порушується постачання кисню і поживних речовин до органів і тканин. Вони поступово відмирають. Якщо це відбувається в серці, то розвивається інфаркт міокарда, якщо в мозку - інфаркт мозку (інсульт).

Тому намагайтеся більше рухатися і уникати продуктів, які сприяють підвищенню холестерину: сосиски, ковбаси, майонез, жирні молочні продукти, смажене м`ясо тощо.

8. Ожиріння

Люди з надмірною масою тіла частіше мають високий артеріальний тиск. Надмірна вага також сприяє розвитку стенокардії - біль у грудях, яка виникає через зменшення надходження кисню до артерій серця, а також до раптової смерті через ішемічну хворобу серця та інсульту без будь-яких симптомів.

Зв`язок між надлишковою масою тіла і ризиком розвитку ішемічної хвороби серця досить складна. Надлишкова маса тіла підвищує ризик розвитку гіпертонії, порушень жирового обміну, цукрового діабету. Все це і є факторами ризику ішемії.

Наукові дослідження показують, що зменшення маси тіла супроводжується зниженням рівня холестерину в крові, артеріального тиску і поширеності цукрового діабету. Втрата зайвих 5 кг знижує артеріальний тиск на 5,4 мм рт. ст.

Пам`ятайте, ваш вага однозначно потребує жорсткого контролю, якщо об`єм талії перевищує 88 см у жінок і 102 см у чоловіків.

9. Гіподинамія

Низька фізична активність сприяє ранньому розвитку і прогресуванню хвороб серця. Малорухливий спосіб життя удвічі збільшує ризик ранньої смерті і призводить до ожиріння, підвищення артеріального тиску і рівня холестерину.

Фізичні тренування запобігають розвитку атеросклерозу і призводять до зниження загальної смертності.

Чудово впливають і регулярні заняття на свіжому повітрі, особливо ті, які крім нервової системи, зміцнюють ще і серцевий м`яз: біг, ходьба, плавання, лижі.

10. Лазня (сауна)

Вплив сауни на серцево-судинну систему виявляється підвищенням частоти серцевих скорочень. Вона сягає 100-160 ударів на хвилину, тобто підвищується на 60-70% в порівнянні з показниками до відвідин сауни. Таке навантаження на серце небезпечне.

Крім того, в сауні часто знижується артеріальний тиск, іноді виникає вазомоторний колапс (раптове розширення судинного ложа). Він не є небезпечним для здорових людей, але не слід допускати його у осіб з серцево-судинними захворюваннями.

За матеріалами news.open.by.