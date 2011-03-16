У США лікар викрала з місця аварії ногу пацієнта

У США жінка-парамедик викрала відірвану ногу постраждалого в автоаварії. Чоловік подав на неї до суду.

Згідно заяві Карла Лемберта, пожежна і парамедик Синтія Економові з флоридского округу Сент-Люсі забрала його відірвану стопу з частиною гомілки з місця автоаварії, в яку чоловік потрапив на швидкісному шосе I-95, передають Медновості.

На попередніх слуханнях за фактом цієї події, що відбулися в травні 2009 року, Економові зізналася в тому, що викрала ногу. За її словами, вона виявила її приблизно за годину після того, як Лемберта відвезли в лікарню.

Як пояснила парамедик, стопа не була відрізана – вона була знівеченим шматком плоті, в якому складно було впізнати певну частину тіла. Економові заявила, що якби був хоч якийсь шанс реплантувати кінцівку, вона б негайно повідомила про це своєму начальникові.

На питання про те, навіщо їй знадобилася відірвана стопа, парамедик відповіла, що з її допомогою тренувала свого пошукового собаку.

focus.ua