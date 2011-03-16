В Азербайджані заборонять УЗД для визначення статі плоду

В Азербайджані мають намір заборонити ультразвукові дослідження (УЗД) з метою визначення статі плоду і додатково обмежити проведення абортів в країні. Про це повідомив голова комітету з соціальної політики Міллі Меджлісу Азербайджану Хади Раджаблі. Як альтернативу контролю народжуваності, подружнім парам в Азербайджані будуть пропонувати добровільну стерилізацію. Відповідні заходи, за словами Раджаблі, передбачені законом про біоетику, який обговорюють зараз азербайджанські законодавці.

Необхідність заборони визначення статі дитини за допомогою УЗД та обмеження доступу до абортів обумовлена ​​широким розповсюдженням в Азербайджані практики "статевої селекції" ембріонів: сім`ї, які хочуть мати сина, а не дочку, переривають вагітність, якщо стає відомо про стать.

Тому на 47 новонароджених дівчаток в Азербайджані припадає 53 хлопчика. Нормальне співвідношення статей серед новонароджених складає в середньому 49 хлопчиків на 51 дівчинку.

При цьому для контролю народжуваності в незаможних родинах влада має намір використовувати стерилізацію. У цьому вони посилаються на успішний іранський досвід.

"Адже як ставлять питання в Ірані? Якщо ти можеш прогодувати двох, трьох, чотирьох, десятьох дітей, то будь ласка - народжуй. А якщо ти не в змозі прогодувати, взути, забезпечити здоров`я дітей, то навіщо тобі тоді народжувати? Іди і зроби операцію по стерилізації, тобі вистачить і двох дітей ", - цитує Regnum голови комітету з соціальної політики Міллі Меджлісу.

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