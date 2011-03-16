Чим корисний золотий вус

У народній медицині препарати калізії (золотого вуса), яку часто називають домашнім женьшенем, застосовуються при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, жовчного міхура, селезінки, а також при бронхіальній астмі, легеневих хворобах, алергії, раку і ін. Вважається, що засоби, приготовані на основі цієї рослини, успішно знімають болі різної локалізації, усувають свербіння, сприяють загоєнню ран, опіків, ударів і переломів, лікують дерматити, лишаї, виразки і кістозні новоутворення.

Крім того, існує безліч випадків позбавлення від алкогольної і нікотинової залежності після прийому препаратів калізії.

Але слід пам`ятати, що панацеї на світі не існує, і жоден медикаментозний і народний засіб не може гарантувати повного зцілення від хвороби. Саме тому до народних рецептів слід ставитися обережно, а починати лікування якою-небудь лікарською рослиною, у тому числі і золотим вусом, можна тільки після консультації з лікуючим лікарем.

Навіть народні цілителі, що розробили схеми застосування препаратів золотого вуса і що широко практикують лікування ним хворих, попереджають, що ця рослина зовсім не є універсальним цілющим засобом. Його лікарські властивості ще вивчаються, і тому немає гарантії, що воно виявиться ефективним при лікуванні того або іншого захворювання.

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